‘Yeni Ekonomi Modeli’ tepetaklak; cari açık serisi 18 aya çıktı!

Türkiye ekonomisi 18 ay üst üste aylık cari açık vermiş oldu. Cari açık, yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 yükselerek 29 milyar 726 milyon dolara ulaştı.





İktidar temsilcilerinin iddiasına göre Yeni Türkiye Ekonomi modeliyle birlikte enflasyon düşecek, TL rekabetçi hale gelecek ve cari açık da kapanacaktı. Ancak tam tersi oldu ve olmaya devam ediyor.

















Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2023’te cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nisanda 7 milyar 16 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon dolar ve 11 milyon dolar net çıkış kaydetti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.