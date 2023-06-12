Samanyolu Haber /Gündem / İngilizcenin yerini Çince aldı /12 Haziran 2023 11:45

İngilizcenin yerini Çince aldı

Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'e göre Rusya'da İngilizcenin yerine Çince aldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Parlamenterler Meclisi'nde konuşma yapan Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, İngilizcenin zamanının geçtiğini ve ülkemizde Rusya ve Çin halklarının dilleriyle değiştirilmesi gerektiğini söyledi. 

Konuyla ilgili haber yapan Kommersant, aynı zamanda dil uzmanları ve öğrencilerle röportaj yaptı. Anlatımlardan çıkan sonuçlara göre Rusya’da Çince hızla ilk sıraya çıkıyor. Çinli ve Çince öğretmenlere olan talep geçen yıla göre neredeyse üç katına çıktı. 

Temel motivasyon ise Batı ile olan gerilimler, Çin ile ekonomik ekonomik ilişkiler ve Çin ile Rusya arasında çok yönlü yapılan anlaşmalar. Özellikle gençler Çince öğrenmede gerekçe olarak uluslararası bir şirkette iş bulmayı veya Çin'de yaşamayı gösteriyorlar.
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