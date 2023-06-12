İngilizcenin yerini Çince aldı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Parlamenterler Meclisi'nde konuşma yapan Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, İngilizcenin zamanının geçtiğini ve ülkemizde Rusya ve Çin halklarının dilleriyle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.





Konuyla ilgili haber yapan Kommersant, aynı zamanda dil uzmanları ve öğrencilerle röportaj yaptı. Anlatımlardan çıkan sonuçlara göre Rusya’da Çince hızla ilk sıraya çıkıyor. Çinli ve Çince öğretmenlere olan talep geçen yıla göre neredeyse üç katına çıktı.





Temel motivasyon ise Batı ile olan gerilimler, Çin ile ekonomik ekonomik ilişkiler ve Çin ile Rusya arasında çok yönlü yapılan anlaşmalar. Özellikle gençler Çince öğrenmede gerekçe olarak uluslararası bir şirkette iş bulmayı veya Çin'de yaşamayı gösteriyorlar.