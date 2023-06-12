BioNTech’in Covid-19 aşısına dava: Şimdi de parayı kim ödeyecek tartışması çıktı

2019’un son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir salgın halini alan corona virüsüne karşı mRNA bazlı aşı geliştirerek bunu Pfizer ile satan BioNTech’e yönelik şikayet ve tazminat davasının ilk duruşması bugün gerçekleşecek.





Almanya’da ismini açıklamayan orta yaşlı bir kadının açtığı davada, Türkiye’de de kullanılan Comirnaty isimli aşının yan etkilere sebebiyet verdiği iddia edilirken kadının “en az” 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) talep ettiği kaydedildi.



