BioNTech’in Covid-19 aşısına dava: Şimdi de parayı kim ödeyecek tartışması çıktı

2019’un son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir salgın halini alan corona virüsüne karşı mRNA bazlı aşı geliştirerek bunu Pfizer ile satan BioNTech’e yönelik şikayet ve tazminat davasının ilk duruşması bugün gerçekleşecek.
Almanya’da ismini açıklamayan orta yaşlı bir kadının açtığı davada, Türkiye’de de kullanılan Comirnaty isimli aşının yan etkilere sebebiyet verdiği iddia edilirken kadının “en az” 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) talep ettiği kaydedildi.
Hamburg’da görülecek davada kadını Rogert & Ulbrich isimli hukuk şirketi temsil edecek. Kadın, aşı olduktan sonra uyku sorunu yaşadığı, halsizlik ve bedeninin üst kısmında ağrı hissettiğini söylerken, el ve ayaklarının da şiştiğinin altını çizdi.
Rogert & Ulbrich’in ortaklarından Tobias Ulbrich, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Ulbrich, Avrupa Birliği yasaları ve Alman denetleyici kurumları hedef aldıklarını söyledi.
EMA: AŞILAR EN AZ 20 MİLYON İNSANI KURTARDI
Almanya’da ilaç yasalarına göre aşı ve ilaç üreticileri bilimsel olarak ürünlerinin yan etkilerinin kanıtlanması durumunda para cezası alabiliyor. BioNTech, aşının güvenli olduğunu duyururken, Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından yapılan açıklamada da BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty isimli aşının güvenli olduğuna vurgu yapıldı.
EMA, BioNTech’in geliştirdiği aşıların dünya çapında en az 20 milyon insanın hayatını kurtardığını belirtti. BioNTech’in aşısında çok az bir risk olduğu belirtilirken, “beklenmeyen yan etki”nin çok nadiren görüldüğü de aktarıldı. En sık görülen yan etkiler arasında baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrısı olduğu da belirtildi.
ÖDEMEYİ KİM YAPACAK?
İngiliz haber ajansı Reuters’ın haberinde, BioNTech’in davayı kaybetmesi durumunda ödemeyi kimin yapacağının net olmadığı da belirtildi.
Reuters’a konuşan bazı kaynaklar, “Avrupa Birliği ile yapılan toplu anlaşmalarda, BioNTech ve Pfizer’ın olası bir yasal masraftan ve potansiyel tazminattan tamamen ya da kısmen feragat etme hakkı bulunuyor. Bu durum da AB hükümetlerini bu tazminatı ödemeye zorlayabilir” dedi.
Almanya’da aşılardan kalıcı hasar alan bireyleri koruyan bir sistem bulunurken, ABD’de Covid-19 aşısı üreticileri olası bir yasal süreçte dokunulmazlık almıştı.
Alman ilaç kullanımına ilişkin kanuna göre ilaç ve aşı üreten şirketlerin yalnızca bilimsel olarak ürünün zararının faydalarına kıyasla orantısız olması ya da paketindeki bilgilerin yanlış olması durumunda tazminat ödeme yükümlülüğü var.
Bugün görülecek davada taraf olan Rogert & Ulbrich isimli hukuk şirketi yaklaşık 250 kişi adına dava açılacağını belirtirken, Caesar-Preller isimli şirket ise 100 davaya bakacaklarını duyurdu. Almanya’nın yanı sıra İtalya’da da benzer davalar açıldığı kaydedildi.
Almanya’da 64 milyondan fazla, dünyada ise yaklaşık 1.5 milyar kişi BioNTech aşısı oldu.
HUKUK ŞİRKETLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI...
Rogert & Ulbrich ve Casar-Preller isimli hukuk şirketleri, maddi kazanç elde etmek için insanların endişelerini sömürdüklerine yönelik iddiaları ise yalanladı.
İngiliz Financial Times gazetesi, şirketlerden birinin Düsseldorf merkezli Rogert & Ulbrich olduğunu ve diğer şirketin ise Mainz merkezli Casar-Preller olduğunu duyurmuştu. Her iki şirket de geçmişte Alman otomotiv markası Volkswagen'in diesel yakıt skandalından hukuki zafer kazanmış fakat Alman medyası bu iki şirketi şöhret ve para elde etmek için sömürmekle suçlamıştı.