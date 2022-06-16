Samanyolu Haber /Gündem / Yeni hastane binası şelaleye döndü /16 Haziran 2022 09:05

Yeni hastane binası şelaleye döndü

Gümüşhane’de milyonlar harcanan yeni devlet hastanesi ilk kuvvetli yağışta göle döndü .Çatısı akan Hastanenin Sosyal medyada paylaşılan görüntülerine “Hastane içi şelaleye döndü” yorumu yapıldı.

Yeni hastane binası şelaleye döndü

 Gümüşhane’de  öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış kentte hayatı olumsuz yönde etkilerken, yol sorunuyla, imar sorunuyla, zemin sorunuyla gündemden düşmeyen, yapıldıktan yıllar sonra açılan yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin tavanından akan su hastaneyi bastı. 

Acil servise yayılan su nedeniyle hastalar ve çalışanlar zor anlar yaşarken tavandan akan su laboratuvarları, röntgen servislerini, ameliyathaneleri ve poliklinikleri de olumsuz yönde etkiledi. 

Hastaların ve hastane çalışanlarının yaşadığı zor anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İddialara göre teras çatı sistemli binanın su tahliye sisteminin bina içinden geçmesi ve aşırı yağışın tahliye sistemindeki boruların ek yerlerinden çıkması nedeniyle bu durumun yaşandığı ifade edildi.
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