Yeni pandemi tehdidi: Beyin şişmeye başlıyor!

HAYATTA KALANLARDA KİŞİLİK DEĞİŞİKLİKLER





Covid-19 pandemisinden sonra yeni bir pandemi olup olmayacağı insanlar arasında endişe yaratırken uzmanlardan bir sonraki pandemi tehdidi ile ilgili uyarı geldi. Bu kez korkunun odak noktasındaki virüs ise Nipah virüsü. İşte çiğ meyve suyu içtikten sonra Nipah virüsünden hayatını kaybeden adam ve yeni pandemi tehdidi ile ilgili detaylar...Mynet'in The Sun'dan aktardığı habere göre; küresel bir salgını konu alan gişe rekortmeni Contagion filmine ilham veren virüs, bulaştığı kişilerin yüzde 75'ini öldürüyor. Sağlık yetkilileri, Bangladeşli adı açıklanmayan adamın, enfekte meyve yarasalarının idrarı veya tükürüğüyle kirlenmiş çiğ hurma suyu içtiğini söyledi.Yetkililer "Örnek laboratuvar testine gönderildi ve sonuç pozitif çıktı" dedi. Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR) Direktörü Tahmina Shirin Reuters'a yaptığı açıklamada, "Kişinin çiğ hurma suyu içtiğini öğrendik" dedi.Sağlık bakanlığı, en az 139 kişinin bu içeceği tükettikten sonra virüse yakalanmasının ardından insanları çiğ hurma suyu içmemeleri konusunda uyardı. Nipah, meyve yarasaları ve domuzlar gibi hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir virüs. İlk olarak 1999 yılında Malezya'da tespit edilmiştir ancak ağırlıklı olarak Bangladeş ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde yayılmaktadır.IEDCR'ye göre, Bangladeş'te Nipah virüsü bulaşan 14 kişiden toplam 10'u 2023 yılında hayatını kaybetmiştir; bu sayı son yedi yılın en yüksek ölüm sayısıdır.Hayatta kalanların yaklaşık yüzde 20'si, kişilik değişiklikleri veya nöbet bozuklukları da dahil olmak üzere uzun vadeli nörolojik sorunlarla baş başa kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi potansiyeline sahip "öncelikli patojen" olarak listelenen bu virüs, solunum ve merkezi sinir sistemlerine hızla saldırabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Johns Hopkins Üniversitesi gösterge tablosuna dayanan tahminler, Covid'in ölüm oranının yüzde birin biraz üzerinde olduğunu göstermektedir.