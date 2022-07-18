Yeni Şafak'ın yolsuzlukla suçladığı AKP'li Uysal: 'Üzerimden mesaj verilyor'

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı hedef alan bir haberi manşetine taşıdı.







İmzasız olarak yayınlanan haberde Mevlüt Uysal'ın yolsuzluk yaptığı ifade edildi. Haberde, Mevlüt Uysal’ın hukukçu kimliğini ve eski İBB Başkanlığı unvanını kullanarak HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etki altına aldığı ifade edildi.





Mevlüt Uysal'ın bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunduğu belirtilirken, haksız menfaat ve kazanç sağlandığı yine Yeni Şafak'ın iddiaları arasında yer aldı.





Yeni Şafak haberinde Mevlüt Uysal'ın özellikle adrese teslim ihaleler düzenlediği ve yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmediği belirtildi.





"ÜZERİMDEN MESAJ VERİLİYOR, KONU BEN DEĞİLİM"

Odatv'nin haberine göre Mevlüt Uysal, iddialara karşılık yanıtında, "kendisi üzerinden birilerine mesaj verilmek istendiğini ve haberle ilgili de suç duyurusunda bulunacağını" söyledi.





Mevlüt Uysal, "Kime mesaj verilmek isteniyor" şeklindeki soruya yanıt vermezken şu ifadeleri kullandı:





"Ben bu haberden hiçbir şey anlamadım. Ben neticede Ankara'ya gitmiş değilim. Hiçbir bakanlığın önünden geçmiş değilim. Öyle de bir durum yok. Danıştay Yargıtay demişler. Mesleğim avukatlık. Ama ondan sonraki süreçte hiçbir şey yapmadım. Avukatlık yapmıyorum. Haberi yapmışlar ama benimle de hiç konuşmadılar. Tahminim konu ben değilim. Haber de imzasız. Haberle ilgili suç duyurusunda bulunacağım. İspatını koymak zorundalar."