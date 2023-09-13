Yeni 'Uzaylılar aramızda' iddiası: Bin yıllık cesetler Meksika Kongresi'ne sunuldu

Meksika Kongresi'nde "tanımlanamayan uçan cisimler" ile ilgili "dönüm noktası" niteliği taşıdığı belirtilen bir sunum gerçekleştirildi.







Sunuma katılan "UFO" araştırmacısı Jaime Maussan, bilim insanları ile beraber Kongre önünde "insan olmadığı" iddia edilen iki "fosilleşmiş cesedin" kalıntılarını sundu.





Jaime Maussan, "Bu iki ceset kalıntısı, dünyevi evrimimizin bir parçası değil. Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom (yosun) madenlerinde bulunmuşlar ve daha sonra fosilleşmişler. Uzaylı olup olmadıklarını bilmiyoruz, ama zekiydiler ve bizimle birlikte yaşadılar. Tarihi yeniden yazmalılar. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kabullenmeliyiz" dedi.





Maussan, yapılan sunumu, Meksika'nın bu olguyu kabul etmek üzere ilk kez resmi bir diyalog düzenlediği bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.





Araştırmacılar, Peru'nun Cusco kentindeki bir madenden çıkarılan cesetlerin genetik yapısının insanlardan %30 farklı olduğunu ve bunun da onların başka bir türe ait olduğunu gösterdiğini öne sürdü.





Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından yapılan iki cesedin incelenmesi sonucunda, üç parmaklı el ve ayaklara sahip, dişsiz ve stereoskopik görüşe sahip olarak resmedilen cesetlerin bin yıldan daha eski olduğu tespit edildi.







Sunuma ABD Donanması'ndan eski pilot Ryan Graves de katılanlar arasındaydı. Graves, bu yılın başlarında "tanımlanamayan uçan cisimler" gözlemleri konusunda ABD Kongresi'nde ifade vermişti.