Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda’da yanardağ patladı: 20 yaralı; çok sayıda kişiden haber alınamıyor /09 Aralık 2019 12:07

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı: 20 yaralı; çok sayıda kişiden haber alınamıyor

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı 18 yıl sonra ilk kez lav püskürttü. Adada bulunan 20 kişi yaralandı; birinin durumu ağır

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi. New Zealand Herald gazetesinin haberine göre turistler, bir yolcu gemisiyle günübirlik bir tur için adayı ziyaret ediyordu.


İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 50’de az kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de, yanardağın etrafında bulunan çok sayıda kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Yeni Zelanda polisi ise, en az bir yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.
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