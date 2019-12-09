Yeni Zelanda’da yanardağ patladı: 20 yaralı; çok sayıda kişiden haber alınamıyor

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.





Radyo Yeni Zelanda'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi. New Zealand Herald gazetesinin haberine göre turistler, bir yolcu gemisiyle günübirlik bir tur için adayı ziyaret ediyordu.









İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 50’de az kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.





Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.





Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de, yanardağın etrafında bulunan çok sayıda kişiden haber alınamadığını açıkladı.



