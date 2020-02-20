Gebze-İzmir otoyolu için yaklaşık 2.5 milyar TL ödenecek

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na 2019 yılı için araç geçiş garantisi kapsamında 2.5 milyar TL'yi aşkın bir ödemenin yapılması bekleniyor.





Hisse satışı için uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ı danışman olarak yetkilendirdiği belirtilen Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi Otoyol Yatırım AŞ ile Karayolları Genel Müdürlüğü, bu konuda görüşmelere başladı.





Kaynaklar ödenecek tutara ilişkin henüz mutabakat zaptı imzalanmadığını belirterek ‘görüşmeler sürüyor' dedi. Ödeme nisan ayında yapılacak. 2018 yılı için sadece Osmangazi Köprüsü adına Hazine'den 1 milyar 425 milyon TL'lik bir ödeme yapılmıştı.