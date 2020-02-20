Samanyolu Haber /Gündem / Gebze-İzmir otoyolu için yaklaşık 2.5 milyar TL ödenecek /20 Şubat 2020 09:48

Gebze-İzmir otoyolu için yaklaşık 2.5 milyar TL ödenecek

Osmangazi Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Gebze-İzmir otoyolu için 2019 yılı geçiş garantisi olarak 2.5 milyar TL ödenmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na 2019 yılı için araç geçiş garantisi kapsamında 2.5 milyar TL'yi aşkın bir ödemenin yapılması bekleniyor.

Hisse satışı için uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ı danışman olarak yetkilendirdiği belirtilen Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi Otoyol Yatırım AŞ ile Karayolları Genel Müdürlüğü, bu konuda görüşmelere başladı.

Kaynaklar ödenecek tutara ilişkin henüz mutabakat zaptı imzalanmadığını belirterek ‘görüşmeler sürüyor' dedi. Ödeme nisan ayında yapılacak. 2018 yılı için sadece Osmangazi Köprüsü adına Hazine'den 1 milyar 425 milyon TL'lik bir ödeme yapılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gebze-İzmir otoyolu için yaklaşık 2.5 milyar TL ödenecek Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:04:18