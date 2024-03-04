Yeniden Refah'tan 'çekilme' iddialarına cevap : Bütün teşkilatla çalışıyoruz

AKP eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adaylarının seçimden önce yarıştan çekileceklerini öne sürmüştü. İddiasının tahmin değil bilgiye dayalı olduğunu söyleyen Tosun'un sözlerinin ardından gözler bir kez daha Yeniden Refah yönetimine çevrildi.





Sözcü TV'de Aklın Yolu programında Senem Tolunay Ilgaz'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınöz, iddiayı kesin bir dillde yalanlarken Tosun'u da yaptığı bu açıklama için kınadığını söyledi.





Altınöz şöyle konuştu: "Öyle bir şey mümkün değil, ben dün akşam gerçekleşen televizyon programına bağlandım. Gürkan Hacır beyle ben o konuyu konuştum. Aynı zamanda 'tahmin değil bilgi' kim bu bilgiyi veren kişi bana açıklayın dedim. YRP'nin istanbul adayı benim, sahada çalışan benim, o gün aday tanıtım programı yapmışız.





Resul Tosun Beyin böyle bir şey yapmasını çok yanlış buluyorum kendisine yakıştıramadım. Milletvekilliği yapmışsa bu partinin bu teşkilatların çalışmasıyla milletvekili olmuştur. Hacır Beye bu iddianın kaynağını sorduğumda, bir gazeteci olarak yorum yaptığı söylendi. Ama siz burada bir ithamda bulunuyorsunuz ve bu çok yanlış... 100 bin kişilik bir teşkilatla çalışıyoruz. Bu açıklamayla teşkilatlarımız boşa düşürülmek isteniyor.





Adaylarımızı ilan ettik ve çekilme ihtimali diye bir şey yok."







