Yerden ateşlenen silah, uçaktaki yolcuyu vurdu









Myanmar’ın iktidardaki askeri konseyinin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yolcu uçağına yapılan bu tür saldırıların bir savaş suçu olduğunu söylemek istiyorum. Barış isteyen kişi ve kuruluşların bu konuyu her yönden kınaması gerekiyor” dedi.









Myanmar Ulusal Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, 63 yolcusuyla ülkenin doğusundaki Loikaw kentine inişe geçtiği sırada yerden ateşlenen bir silahın hedefi oldu.Uçak inişe geçtiği sırada ateşlenen mermi, uçaktaki bir yolcunun kulağını deldi ve uçakta delik açtı.İsmi açıklanmayan yolcunun uçak iner inmez hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kanlar içerisinde uçaktaki hali de görenleri şoke etti.Merminin, havaalanının yaklaşık dört mil kuzeyinde 3 bin 500 fit yükseklikte uçarken uçağın alt gövdesini de deldiği bildirildi.Loikaw’daki Myanmar Ulusal Havayolları ofisi, şehre yapılan tüm uçuşların süresiz olarak iptal edildiğini söyledi.Myanmar’da askeri hükümet, isyancı güçleri uçağa ateş etmekle suçlarken, isyancı gruplar bu iddiaları reddetti.