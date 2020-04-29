Yerel yönetime binlerce corona virüsü davası

Mart ayı başında Avusturya'nın gözde kayak merkezleri Tirol bölgesinin Ischgl, Sölden veya St. Anton'da tatil yapan Alman turistler virüsü bütün Almanya'ya yaymışlardı .





O tarihlerde tatil yapıp Corona virüsüne yakalanan Almanlar ve diğer turistler hukuki mücadeleye başladı







Tirol'deki koronaların hızla yayılmasından sonra, Innsbruck savcılığı “bulaşıcı hastalıklar nedeniyle insanları tehlikeye atma” konusunda soruşturma yürütüyor . Avusturya'da suç için üç yıla kadar, ihmalkâr fiiller veya para cezası için bir yıla kadar hapis cezası.















Sloganı, “Rahatla. Eğer yapabilirsen…” olan Ischgl, 239 km’lik pistleriyle Avusturya Alpleri'nin kayak başkenti konumunda. Eşsiz manzarası bulunan tatil beldesi, Elton John gibi dünyaca ünlü isimlerin konserlerine de ev sahipliği yaptı. Ancak Ischgl'in son günlerde kötü bir şöhreti var: Avrupa'da corona virüsünün yayılma merkezlerinden biri olması.

‘5 BİN KİŞİ DAVA İÇİN BAŞVURDU’

Alman turist Ludger Görg de virüsü Ischgl'de kapanlardan biri. “Açgözlülük, cehalet ve kibir beni hasta etti” ifadelerini kullanan Görg, Tirol Eyaleti'ne dava açmaya hazırlanan binlerce tatilciden biri.

Financial Times’ta yer alan habere göre; dava dosyasını, Avusturya Tüketiciyi Koruma Derneği (VSV) Başkanı Peter Kolba düzenleniyor. Kolba, “Yerel makamları, insanları çok geç uyarmak ve otellerle barları ekonomik sebeplerle iş işten geçene kadar kapatmamakla suçluyoruz. En az 5 bin kişi bu davaya dahil olmak için başvurdu” dedi.

Corona virüsünün yayılma merkezlerinden Ischgl tatil merkezinde konaklayanlar virüs kaptığı gerekçesiyle dava açıyor. 5 bin kişinin davaya müdahil oldu. Tirol Valisi Günther Platter ise, “Bugün bildiklerimize bakarsak, yapılan eleştirileri kabul ediyorum. Ancak tüm kararlar bölgesel ve federal uzmanlarla birlikte, tüm vicdanımızla, o dönemde sahip olduğumuz bilgilere göre alındı” diye konuştu.