Samanyolu Haber /Politika / Yerlerine kayyım atanan HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı /09 Aralık 2019 22:56

Yerlerine kayyım atanan HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Van Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Salan ile HDP'li Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın aralarında bulunduğu 3 kişi 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

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Yerlerine kayyım atanan HDP'li Van Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Salan ile HDP'li Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın aralarında bulunduğu 3 kişi 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 5 şüpheliye yönelik 6 Aralık 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Başkale, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, Özalp Belediyesi sözde eş başkanı Diren Örenci ve Muradiye Belediyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 5 şüpheliden hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca Erkan Acar ve Leyla Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yılmaz Şalan, Yakup Almaç ve Diren Örenci tutuklanmıştır" denildi.
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