‘Yeryüzü Mirasçıları’ turnesi Geseke’de devam etti

Aula’da gerçekleşen program tecrübeli sunucu Reha Yeprem’in sunumu ve Yazar Nedim Hazar’ın anlatımıyla izleyicilerle buluştu.



Büyük bir salonda gerçekleşen programda izleyiciler Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar neticesinde mağdur edilen ve ülkesini terk etmek zorunda kalan ailelerin hikayelerini dinlerken duygusal anlar yaşadı. Zaman zaman göz yaşlarına hakim olamayan seyirciler genç sanatçıların şiir, şarkı ve naatları ile eğlendi.



Yaşanan zulümleri sanat dili ile sahneye taşıyan genç solistlerinin performansı seyircilerden büyük takdir aldı. Hikayeleri seyircilere aktaran Hazar “Burada birlikte hüzünlendik ağladık düşündük. Öyle bir sonlandırmalıyız ki gök kubbe duymalı” dedi.



Yaşanan on binlerce hikayeden sadece 3-5 tanesini anlatabildiğine dikkat çeken Hazar “Aramızda bunların kat katını yaşayanlar var. Bir yazar söyle diyor. Aynı kanı taşıyanlar değil aynı duyguyu yaşayanlar kardeştir. Ben böyle bir kardeşlik halkasında bulunduğum için çok mutluyum çok memnunum” şeklinde konuştu.