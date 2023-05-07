Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yeryüzü Mirasçıları’ turnesi Geseke’de devam etti /07 Mayıs 2023 16:09

‘Yeryüzü Mirasçıları’ turnesi Geseke’de devam etti

Ümit Nağmeleri’nin duygu yüklü projesi ‘Yeryüzü Mirasçıları’ Almanya’nın Geseke kentinde düzenlenen bir etkinlikle devam etti.

SHABER3.COM

Aula’da gerçekleşen program tecrübeli sunucu Reha Yeprem’in sunumu ve Yazar Nedim Hazar’ın anlatımıyla izleyicilerle buluştu.

Büyük bir salonda gerçekleşen programda izleyiciler Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar neticesinde mağdur edilen ve ülkesini terk etmek zorunda kalan ailelerin hikayelerini dinlerken duygusal anlar yaşadı. Zaman zaman göz yaşlarına hakim olamayan seyirciler genç sanatçıların şiir, şarkı ve naatları ile eğlendi.

Yaşanan zulümleri sanat dili ile sahneye taşıyan genç solistlerinin performansı seyircilerden büyük takdir aldı. Hikayeleri seyircilere aktaran Hazar “Burada birlikte hüzünlendik ağladık düşündük. Öyle bir sonlandırmalıyız ki gök kubbe duymalı” dedi.

Yaşanan on binlerce hikayeden sadece 3-5 tanesini anlatabildiğine dikkat çeken Hazar “Aramızda bunların kat katını yaşayanlar var. Bir yazar söyle diyor. Aynı kanı taşıyanlar değil aynı duyguyu yaşayanlar kardeştir. Ben böyle bir kardeşlik halkasında bulunduğum için çok mutluyum çok memnunum” şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Yeryüzü Mirasçıları’ turnesi Geseke’de devam etti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:01:38