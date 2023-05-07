Ali Yeşildağ açıklamalarına devam ediyor: Mehdi Eker’in Expo 2016’daki vurgunu 1 milyar TL

















7) Şikayet dilekçesini hazırlayan kişi, Antalya Savcılığına başvuruyor, Antalya Savcılığında burada bu konunun üzerine gidecek savcı yok deniyor. Son olarak Antalya EXPO 2016 fuarı atıl ve çöp durumda, tıpkı Mehdi Eker abimin şuan olduğu gibi!

















































Mehdi Eker abimi, ekip ekip biçelim!1) Toplam maliyeti 650.000.000 ? olan (Expo 2016) 1.690.000.000 ?’ ye fatura edilişinin hikayesidir. O dönemin, dolar kuru ile carpmayı unutmayın.2) Bunun yanında bu işin diğer ortakları Menderes Türel (Eski Ak Parti Antalya belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı eski danışmanı)Emin Hesapçı (Menderes Türel’in kankası ve Antalya’nın sayılı zenginlerinden) Menderes Türel bu işleri, Mehdi Eker için organize ediyor. Cihat Aslan gibi…3) Dün paylaştığım Antalya Expo 2016 inşaatı ile ilgili twitler ve iki belge’yi okuduktan sonra bunları üstüne ekleyip bunları okuyun ve varsa namuslu bir savcı bu konuyu araştırsın.4) Öncelikle; bu belge ve bilgileri bana ulaştıran kişi MKZ şirketinin eski ortaklarından (Para çekini bozduran kişi). En tepedeki şirket İlbay şirketi en altta Mkz. Aydın Zeytinoğlu MKZ’nin yetkili kişisi.5) Bu şirketlerin altında fatura teminini sağlayan şirketler Astalya lojistik, SGS lojistik, Manavoğlu ve HT Harfiyat var. Faturalar bu şirketlerden satın alınıp, İlbay yapı ve Makyola fatura kesiliyor.6) Ve bu yolsuzluklar ihbar ediliyor. bu soygunun işte şikayet belgesi. Bu işin sonunda, ihbarı yapan kişiye hiç birşey yapamazsın bakanımı yerinden edeceksin, buna gücün yeter mi deniliyor. Onun gücü yetmez, halkın gücü yeter diyemiyor tabi.Ahh şu gariban halk!