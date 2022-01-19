Samanyolu Haber /Dünya / Yeryüzünün çekirdeği beklenenden daha hızlı soğuyor /19 Ocak 2022 19:06

Yeryüzünün çekirdeği beklenenden daha hızlı soğuyor

Zürih’te yapılan bir araştırma yeryüzünün ısısının beklenenden daha hızlı düştüğünü ortaya koydu.

SHABER3.COM

Araştırmalar yeryüzünün çekirdeğinin beklenenden daha hızlı bir şekilde soğumakta olduğunu gösteriyor.

Yeryüzünün oluşumunda en önemli etken soğuma hikâyesi: 4.5 milyar yıl önce, genç yeryüzünün üzerinde aşırı sıcaklıklar hüküm sürüyordu ve dünya derin bir magma okyanusuyla çevriliydi. Milyonlarca yıl içinde, gezegenimizin yüzeyi soğudu, kabuk bağladı. Ancak yeryüzünün içinden gelen devasa termal enerji volkanlar, depremler gibi dinamik süreçleri devam ettirdi.

Hâlâ yeryüzünün ne kadar hızlı soğuduğu bilinmiyor, bu devam eden soğuma sürecinin ne kadar devam edeceği de belirsiz.
 
PHYS.ORG’da yer alan habere göre ETH Profesörü Motohiko Murakami ve Carnegie Bilim Enstitüsü’nden meslektaşları laboratuvarda bu ölçümü yapabilmek için sofistike bir ölçüm sistemi kurdular. Murakami, “Bulgularımız yeryüzünün evrimi hakkında bize yeni bir perspektif kazandırdı. Görünüyor ki, yeryüzü de diğer taşlı gezegenler Merkür ve Mars gibi soğumakta ve beklenenden daha hızlı bir şekilde hareketsizleşmekte” ifadelerini kullandı.
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