Samanyolu Haber /Gündem / Yetki kimde; YSK seçimi erteleyebilir mi? /13 Şubat 2023 18:07

Yetki kimde; YSK seçimi erteleyebilir mi?

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından; seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilirken, konuya ilişkin İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'ten açıklama geldi.

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Seçim takvimine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 18 Haziran’da yapılması gerekirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklama ile seçimi 14 Mayıs’a çekmeyi planladıklarını açıklamıştı. Ancak, 30 binin üzerinde vatandaşın yaşamını yitirdiği iki depremin ortaya çıkardığı ağır bilanço nedeniyle seçimin 14 Mayıs’a yetişmesinin mümkün olmadığı hem iktidar çevrelerince hem de muhalefet tarafından dile getiriliyor.

Seçim süreci ile ilgili T24’ten Eray Görgülü'ye konuşan İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, seçimlerin ertelenmesi durumunun anayasada çok açık bir şekilde yazıldığına dikkati çekti. Öztürk, şunları söyledi:

"TEK YETKİLİ MECLİS"
“Sadece savaş durumunda seçimler ertelenebiliyor ve o da cumhurbaşkanı kararıyla olamıyor. Tamamen Meclis’in yetkisine bırakılmış. Yani 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu konuda anayasanın 2012/30 sayılı bir kararı var, ‘savaş ya da başka bir nedenden kaynaklanan bir zaruret halinde’ diyor. Ancak, bu kararın da seçimin ertelenebileceği şeklinde değerlendirilmesi mümkün değildir, anayasaya aykırıdır. İstisnalar dar yorumlanır.

"ANAYASAYA GEÇİCİ MADDE EKLENMELİ"
Diğer yandan seçime ilişkin yapılan düzenlemelerin bir yıl içinde yapılacak seçimlere uygulanamayacağına dair kanuni hüküm de var. Dolayısıyla seçimleri ertelemek için tek bir seçenek var, o da Meclis’te 400 milletvekilinin oyuyla, seçimin ertelenme kararının geçici madde ile anayasaya eklenebilir.

Deprem bölgesinde sıkıntı olduğu düşünülüyorsa, büyük illerde Kahramanmaraş, Hatay, Antep gibi depremden etkilenen iller için özel sandıklar kurulabilir. Çünkü 1,5 milyonluk şehirde 300 bin kişiyle vekil seçmek çok hakkaniyetli olmayabilir.”
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