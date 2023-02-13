Samanyolu Haber /Gündem / 'İşte bizim tabutumuz' deyip oturduğu apartmanın kolonunu paylaştı /13 Şubat 2023 18:39

'İşte bizim tabutumuz' deyip oturduğu apartmanın kolonunu paylaştı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası İstanbul için de beklenen depreme ilişkin uyarılar uzmanlar tarafından yapılıyor. İstanbul Küçükyalı'da bir kişi evinin kolonlarının ne kadar zayıf olduğunu video çekerek gösterdi.

'İşte bizim tabutumuz' deyip oturduğu apartmanın kolonunu paylaştı

Kahramanmaraş merkezli iki depremde can kaybı sayısı her geçen dakika artıyor, bölgeden sürekli acı haberler geliyor.

Uzmanlar İstanbul'da da depremin an be an yaklaştığına yönelik uyarılarını sürdürüyor. Bir video yayınlayarak Küçükyalı'da oturduğu apartmanın bodrum katını gösteren sosyal medya kullanıcısı, binanın kolonlarının içler acısı halini belgeledi. Video kısa sürede viral oldu.

TUTTUĞUNUZ GİBİ ELİNİZDE KALIYOR
Sosyal medyada çok konuşulan videoda, Küçükyalı'da 3 katlı bir binada oturduğunu belirten kadın binanın içine girerek kolonları gösterdi ve "Zaten tuttuğunuz gibi elinizde kalıyor" diyor.

HANİ 10 BİN LİRA İSTİYORSUNUZ YA KİRAYA
Binanın zemininden çekin yapan kadının gösterdiği tüyler ürpertici mekanda kolonların dayanıksızlığı açıkça görüldü. Kadın bu sırada tepkisini "Hani 10 bin lira istiyorsunuz ya ev kirasına, hani kiracılarınızı evden çıkarmaya çalışıyorsunuz ya, al işte!" sözleriyle dile getirdi.

BİZİM TABUTUMUZ
Videoyu "İşte böyle bir binada oturuyoruz, bizim tabutumuz diyebileceğim şekilde" ifadeleriyle sonlandıran kadının kolondan bir parçanın eline kaldığı an izleyenlerde olası yeni bir depremde yaşanabileceklere ilişkin endişe uyandırdı.

İSTANBULLULAR TESPİT İÇİN İBB'YE KOŞMUŞTU
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, Kahramanmaraş depremi sonrası binaların güvenliğiyle ilgili binlerce başvuru aldıklarını açıkladı. İstanbul’dan gelen tüm başvurulara cevap vereceklerini belirtti. Bina güvenliğiyle ilgili tarama işlemleri, ‘binatespiti.ibb.istanbul’ sitesine başvuru sonrası ücretsiz yapılıyor.
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'İşte bizim tabutumuz' deyip oturduğu apartmanın kolonunu paylaştı

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