Hizmet gönüllüleri depremzede kardeşlerine el uzatıyor

Türkiye’deki haksız tutuklamalar ve baskı ortamı nedeniyle Almanya’ya göçmek zorunda kalan Hizmet gönüllüleri, Kahramanmaraş’taki 7,7 ve 7,6’lık depremlerde mağdur olanlara yardım için farklı organizasyonlar düzenledi.







Rüsselsheim Mosaik Dialog &Kultur Derneği ve Rüsselsheimer Kunst &Kulturverein e.V Derneği Türkiye’deki Deprem mağdurlarını unutmadı. Rüsselsheim’da depremzedeler adına gıda kermesi yapıldı. Elde edilen gelir, depremzedelere bağışlanacak.













Pazar günü ise Raunheim’de depremde vefat edenler için okunan Kur’an hatimlerinin duası yapıldı. Türkiye’deki deprem felaketinin yaralarının sarılması için dua edildi. Namaz sonrası da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.













Gelsenkirchen’de ise Türkiye'deki depremzedelere yardım için yiyecek kermesi düzenledi. Yapılan satıştan elde edilen gelir "Time To Help" yardım organizasyonuna bağışlandı.









