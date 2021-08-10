Samanyolu Haber /Politika / Yine Bahçeli ve yine erken seçim mi? /10 Ağustos 2021 21:52

Yine Bahçeli ve yine erken seçim mi?

AKP'nin iktidara geldiği 2002 seçimleri öncesinde koalisyon hükümeti içinde bulunan ve 'erken seçim' çıkışı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yine olası bir erken seçime sıcak baktığı ileri sürüldü.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programına konuk oldu.

Gündeme dair son gelişmeleri değerlendiren Başarır, erken seçim ile ilgili de çarpıcı bir iddiada bulundu.

"AKP'LİLERE SEÇİM İÇİN SOKAĞA İNİN TALİMATI GELMİŞ"

"AKP milletvekillerine seçim için 'sokağa inin' talimatı gelmiş" diyen Başarır, "Sokağa da inmeye kalkmışlar. Tabii ki sokağa indiklerine de pişman olmuşlar. Çünkü inanılmaz bir tepki var. 'Sokağa çık' çağrısı geldiğine göre seçim gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BAHÇELİ SEÇİME SICAK BAKIYOR' İDDİASI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçime sıcak baktığını ve seçimi bir fırsat olarak gördüğünü öne süren Başarır, şöyle konuştu:

"MHP'den görüştüğüm bir arkadaşıma göre, Devlet Bahçeli şunu söylüyormuş; 'Türkiye günden güne kötüye gidiyor. Günden güne daha kötü olacağız. Belki küçük bir fırsatımız olabilir. Seçim bizim için de önemli."

"Bunu defalarca söyledik" diyen Başarır, "Yarın, bugündenden kötü olacak AKP ve MHP için. Seçim bir zorunluluk. Halkta böyle bir beklenti var. Ekonomik veriler, politika, orman yangınları... Devlet idare edilemiyor. Bu sistem tükenmiş durumda. Bu sistem keyfi bir sistem. Devletle ilgili iddiaları görüyoruz, bunu bile soruşturamıyoruz" diye konuştu.


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