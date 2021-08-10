Samanyolu Haber /Dünya / Taliban bir vilayet merkezini daha ele geçirdi /10 Ağustos 2021 21:57

Taliban bir vilayet merkezini daha ele geçirdi

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri şehrinin de Taliban kontrolüne geçtiği belirtildi.

SHABER3.COM

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri şehrini ele geçirdi.

Baglan İl Şura Vekili Hayatullah Vefa, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının yaklaşık bir hafta önce Baglan'ın merkezi Pul-i Humri şehrine saldırı başlattığını söyledi.

Saldırı sonucu akşam saatlerinde Pul-i Humri kentinin Taliban kontrolüne geçtiğini kaydeden Vefa, güvenlik güçlerinin kentin dışına çıktığını belirtti.

Taliban ise Pul-i Humri'deki tüm kamu binalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

Ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunu başkent Kabil'e bağlayan ana yol üzerinde bulunan Bağlan vilayeti yaklaşık 750 bin nüfusa sahip.

Ülkenin batısındaki Farah vilayetinin merkezi de gün içinde Taliban'ın eline geçmişti.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 5 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 8 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 26'sını halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.
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