YKS soruları internete sızdı, ÖSYM yasal süreç başlattı

ÖSYM’nin mühürlü kasalarında olması gereken ve bugün gerçekleştirilen YKS’de adaylara yöneltilen sorular arasında yer alan 4 sorunun fotoğrafının internette dolaşıma sokulduğu iddia edildi. ÖSYM, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “TYT’den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır” ifadesini kullandı.





Türkiye’nin merkezi sistem sınavlar konusunda en önemli isimlerinden olan Uzman Eğitimci Salim Ünsal, “Soruları, sosyal medyada ben de gördüm. TYT’de sorulan 4 soru ve üstünde de kitapçığın numarası var. Olay, 2.5 milyon adayın girdiği sınava gölge düşürdü. Soruların sınıfta çekildiğini düşünüyoruz ama kim çekti bilmiyoruz. Bu çok ciddi bir sınav güvenlik sorunudur. ÖSYM, kamuoyunu acil bilgilendirmeli” dedi.





Sözcü Gazetesi’nin haberine göre; soruların, bilinmeyen bir kişi tarafından çekildiği iddia edilirken adaylar, soruların Kunduz isimli soru çözme platformuna yüklendiğini de ileri sürdü.





ÖSYM yönetmeliğine göre sınav soruları hazırlık aşamasından, sınav bittikten sonraki aşamaya kadar Emniyet ve Milli İstihbaratın gözetiminde mühürlenerek, ÖSYM’ye teslim edilmesi gerekiyor.





‘İNTERNETTE GÖRDÜM’

Türkiye’nin YKS ve LGS gibi merkezi sistemle yapılan sınavlarda en deneyimli isimlerden biri olan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, iddiayı şöyle değerlendirdi:





“Öğrencinin de, gözetmenin de sınav salonlarına cep telefonu gibi kayıt alıcı cihazlarla girmesi kesinlikle yasak. Sorular, sınav sonrası mühürlenip ÖSYM’ye gönderilir. ÖSYM bu sabah yapılan YKS’nin ilk aşaması olan TYT’nin soru kitapçığını daha açıklamadı. Çünkü daha devam eden bir süreç var. Yarın, sınavın ikinci aşaması AYT yapılacak. Ama bu sabah sorulan 4 soruyu internette ben de gördüm. Öğrencilerimiz de baktı, internette dolaşanlar sınavda bugün sorulan sorular…





Bu olay 2,5 milyon adayın girdiği sınava gölge düşürdü. Sınav soruları sorular hazırlanmaya başladığı andan itibaren sınavın bitip, ÖSYM’nin resmi açıklamayı yapıp kitapçığı yayınlayıncaya kadar herhangi bir mecrada bir kısmının veya tamamının yayınlanması kesinlikle yasak ve kanunen suçtur. Bu sınavın güvenliğini olumsuz etkiler.





ÖSYM kendisi henüz kitapçığı açıklamadı. Yayınlanan kitapçıkların kodları belli. Dolayısıyla bu görüntü sızmasının hangi salonda olduğu çok rahat tespit edilebilir. Konunun bir an önce soruşturma açılıp, açığa çıkarılması gerekiyor. Kamuoyuna da bu noktada bir bilgi verilmesi gerekir.”





ÖSYM AÇIKLAMASI

ÖSYM’den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





“2020-YKS’nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır.





“Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır.





“Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.





“ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz.”