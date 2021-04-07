Samanyolu Haber /Gündem / "Yoğun bakımda da kelepçeliymiş" /07 Nisan 2021 19:22

"Yoğun bakımda da kelepçeliymiş"

Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Babamın yoğun bakımda tutulduğu süre boyunca ellerinin kelepçeli olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

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Hüküm giymesi nedeniyle Sincan Cezaevi'nde bulunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, babasının yoğun bakımda tutuklu bulunduğu süre boyunca ellerinin kelepçeli şekilde olduğunu duyurdu. 

Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki gün önce avukatlar aracılığıyla, babamın yoğun bakımda tutulduğu süre boyunca ellerinin kelepçeli olduğunu öğrendim. Yoğun bakımdaki hastaya kelepçe takmak, ne demek? Babamın hayatı boyunca mücadele ettiği, karşı çıktığı ne varsa o gece ve sonraki gün kendisine yapıldı." ifadesini kullandı. 




Cezaevine götürülmek üzere gözaltına alınan Gergerlioğlu, göğüs ve kalp ağrısı çektiğini söylemiş ve anjiyo olmuştu.
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