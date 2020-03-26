Yoğunluğa dayanamadı: Netflix'te teknik sorunlar

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelide karantina uygulaması sürüyor.







DownDetector internet sitesine göre, en çok tercih edilen çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, geniş çaplı teknik problemler yaşadı.





Siteye göre Netflix, doğu zaman dilimine göre saat 12.30'da erişim sorunları yaşandığını belirten şikayet bildirimleri almaya başladı.





Yayınlanan haritaya göre şikayetler çoğunlukla kuzeydoğu ABD, güney Kaliforniya, kuzeybatı Pasifik ve Teksas'ta kaydedildi.





Şikayetlerin yaklaşık yüzde 41'inde platforma erişilemediği belirtildi.





Şikayetlerini sosyal medya platformlarında da dile getiren kullanıcılar, "Error NSES-500" gibi hata mesajları aldıklarını söylediler.





Milyonlarca insanın salgın nedeniyle eve kapandığı ABD'de, Netflix ve benzeri platformların kullanımı günden güne artış gösteriyor.