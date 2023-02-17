Samanyolu Haber /Gündem / YÖK Başkanı'ndan "yüz yüze eğitim" açıklaması /17 Şubat 2023 17:26

YÖK Başkanı'ndan "yüz yüze eğitim" açıklaması

YÖK Başkanı Özvar, depremin ardından uzaktan eğitime geçilen üniversiteler için Nisan başında hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğini söyledi. Özvar, depremzede öğrencilerin "özel öğrenci" olabileceğini belirtti.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar deprem sonrası üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirten Özvar, "Şunu baştan net bir şekilde ifade etmek isterim ki, alınan kararlar Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneği de değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceğini kaydetti. Özvar, özel öğrenci ve kayıt dondurma durumu hakkında, "Özel öğrencilikle ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.

Üniversiteler eşleştirildi
YÖK Başkanı Özvar, depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerin ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildiğine dikkat çekerek İnönü Üniversitesi'nin Ankara Üniversitesi ile, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Gazi Üniversitesi ile, Adıyaman Üniversitesi'nin Atatürk Üniversitesi ile, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin Necmettin Erbakan Üniversitesi ile, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile eşleştirildiğini açıkladı.

Türkiye'de Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtların depremzedelere tahsis edilmesi kararlaştırılmış ancak bu karar tepkilere yol açmıştı.
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