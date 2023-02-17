'Her hüznün bir Mirac’ı vardır'

Prof. Dr. Ayhan Tekineş Miraç Kandili ve Deprem konusunda You Tube kanalında bir video yayınladı.

'Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen hakiki mümin değildir' düsturunu hatırlatan Tekineş, Miraç kandilinde depremzedelere dua etmenin, onlar için bir şeyler yapmanın önemine dikkat çekti





Peygamber Efendimizin Miracının insanoğluna ilahi bir hediye olduğunu söyleyen Tekineş Allah Teala sevgili Peygamberine en kıymetli hediyeleri bu olağanüstü yolculuk esnasında vermiştir. Gökyüzünden aldığı hediyelerle insanların arasına dönen Hz. Peygamber, bize hüznün ve ibadet şuurunun insanı yücelttiğini de göstermiştir.' dedi





Deprem felaketiyle sarsılan insanlar İçin bu miraç kandilinin de ferah ve kurtuluş İçin vesile olacağı; daha güzel günler için bir başlangıç olacağı ümit edilir.













İŞTE PROF. DR. AYHAN TEKİNEŞ'İN ANLATTIĞI BAŞLIKLAR





Göz yaşarır,Kalp hüzünlenir.Biz Rabbimizin razı olacağı sözden başka bir söz söylemeyiz

Hz Hatice validemiz vefat edince Efendimiz sav çok hüzünlenmişti.. soranlara nasıl hüzünlenmem O, çocuklarımın annesi evimin Hanımefendisiydi

Hüzünlenmek, acımak ve gözyaşı Rahmettir. Bu Rahmeti Allah cc şefkatli kullarının kalbine yerleştirir .

ALLAH, İNSANLARA MERHAMET EDENLERE MERHAMET EDER.

"Acırsanız acınacak hale gelirsiniz" demek şeytanî bir düşüncedir

Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen hakiki mümin değildir

Büyük hüznümüzü Rabbimiz Miraç hediyesi ile hafifletsin.kaldırsın..











