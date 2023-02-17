Samanyolu Haber /Gündem / ‘’Deprem kaderdir’’ diyenlere 5 can alıcı soru /17 Şubat 2023 17:56

‘’Deprem kaderdir’’ diyenlere 5 can alıcı soru

İlahiyatçı yazar ve gazeteci Dr. Hamdullah Öztürk, deprem felaketi ile ilgili toplumun her kesiminin bir şekilde sorumluluğu olduğuna dikkat çekti

‘’Deprem kaderdir’’ diyenlere 5 canalıcı soru

İlahiyatçı yazar ve gazeteci Dr. Hamdullah Öztürk, Youtube kanalında bu hafta yayınlanan videosunda ‘’Deprem kaderdir’’ diyenlere beş can alıcı soru yönelterek, deprem-kader ilişkisini masaya yatırdı.

İktidar ve muhalefetin depremlere yaklaşımı konusunda da konuşan Öztürk, insanların, iradi fiilleriyle belayı satın almış olduklarına vurgu yaptı. Öztürk, videonun sonunda, kâinata kanunları koymuş Allah’ın kanunlarına başkaldıranın akibeti ne olur? sorusunu yöneltti.



İşte o sorular:
Soru 1:
Kainatın kanunları bizim isteğimizle göre değimeyeceği için bizim kanunlara göre hareket etmemiz gerekmez mi?
Soru 1:
İnsana düşen bu kanunlarin bilgisine vâkıf olduktan sonra hayatını o kanunlara göre mi düzenlemelidir? Yoksa o kanunlari yokmuş gibi davranarak, gafletle hareket etmek midir?
Soru 3:
Bilinen ama hiçbir fayda vermeyen ilimden daha faydasızı olabilir mi?
Soru 4:
İnsanlar, iradi fiilleriyle belayı satın alkmış olmuyorlar mı?
Soru 5:
Kâinata kanunları koymuş allah’ın kanunlarına başkaldıranın akibeti ne olur? 

Videonun detaylarını bu linkten izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=w6XjjO4kiPk
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