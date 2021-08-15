Samanyolu Haber /Dünya / YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması /15 Ağustos 2021 16:25

YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

Üniversitelerde 2021-2022 öğretim döneminin yüz yüze başlayacağını duyuran YÖK, Salgını seyrine göre üniversitelerde program bazında yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabileceğini açıkladı. YÖK bu konuda inisiyatifi üniversitelere bıraktığını belirtti.

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Pandemi başından bu yana yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerde 2021-2022 öğretim yılına yüz yüze eğitimle başlamak için çalışmaların sürdüğünü duyuran Yükseköğretim Kurumu yazılı bir açıklama yaptı.

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.

* Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ‘'Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.

* Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde “Koronavirus Komisyonları” oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

* 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda “yüz yüze eğitime” başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

* Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.
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