Samanyolu Haber /Gündem / YÖK'te sular durulmuyor; başkan vekilleri de istifa etti /09 Haziran 2022 14:12

YÖK'te sular durulmuyor; başkan vekilleri de istifa etti

Peş peşe istifalar ve görevden almalarla gündemden düşmeyen Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak başkan vekilleri Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu da görevlerinden istifa etti.

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YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar'ın iki vekili Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu görevlerinden ayrıldı.

6 ÜYE AYRILMIŞ, 5 ÜYE SEÇİLMİŞTİ
Habertürk'te yer alan habere göre, 3 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi. YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

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