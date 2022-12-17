Yolsuzluk: “Günah İşleme Özgürlüğü”

Dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Metin Külünk 17 Aralık ile ilgili sözleri hala hafızalarda





Balçiçek İlter’in HaberTürk’teki programında, 17 Aralık 2013’te başlayan yolsuzluk operasyonu ve ses kayıtları ile ilgili ilginç açıklamalar yapan Külünk , “Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. Ve insana günahsızlık talep etme hakkı vermemiştir” demişti .





Felsefe mi, din mi, din felsefesi mi?

Külünk, “operasyonun felsefi boyutu olduğunu” iddia etti, felsefeden kastının ne olduğunu da şöyle anlattı:





“17 Aralık darbe girişiminin felsefi boyutu hiç konuşulmadı. Bu noktada Diyanet İşleri’ne ciddi anlamda görev düşüyor.”





“Muhaberat devletinden öte…”

Külünk operasyonun, “bireylerin hayatına müdahale olduğunu” da söyledi:





“İnsanların günahları üzerinden siyaseti çıkmaza düşürmek ya da insanların günah işleme özgürlüğünü elinden alacak şekilde bireylerin hayatlarına müdahale etmek anlayışı, düşünme biçimi muhaberat devletinden öte bir anlayıştır.”





Günah da var yani?

Gazeteci İlter, bunun bir özeleştiri olup olmadığını sordu ve “Günah da vardır diyorsunuz yani?” dedi.





Külünk soruyu “Tabii yani” diye cevapladı:





“Şimdi siz insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale ediyorsunuz. Siz insanların eksiklikleri üzerinden, bunu bir siyasi bir darbe girişimi aracı olarak kullanmaya kalktığınızda aslında Allah’ın hududuna müdahale ediyorsunuz.”





Operasyonun konuşulmayan yanı

İlter, “Yani ortada bir günah var, bunun ortaya çıkmasına mı?..” diye sorunca da şunları söyledi:





“Bu bireye, ‘Sen günah işleyemezsin’ baskısıdır.”





“İki insanın arasındaki birebir telefon görüşmelerini dinleyerek bunu bir darbe girişiminin aracı haline getirmek İslam hukukunun hiçbir yerinde yoktur. İslami ve insani noktada, özgürlük anlayışıyla, hukuk anlayışıyla hiçbir karşılığı olmayan ve de hiç konuşmadığımız tarafıdır bu.”