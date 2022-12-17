Samanyolu Haber /Gündem / Pokemon, Ash ve Pikachu’suz devam edecek /17 Aralık 2022 16:42

Pokemon, Ash ve Pikachu’suz devam edecek

Dünyaca ünlü anime serisi Pokemon, ana karakterler Ash ve Pikachu olmadan yoluna devam edecek.

SHABER3.COM

Ünlü Japon anime Pokemon’un ana karakterleri Ash Ketchum ve Pikachu, 1990'lara damga vuran animasyon serisine veda ediyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre serinin yapımcıları tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Ash ve Pikachu'suz yeni bölümlerin Nisan 2023’te başlayacağı duyuruldu.

2006’dan bu yana Ash ve birçok karakterin İngilizce seslendirmesini yapan aktris Sarah Natochenny, “Altında yatan neden ne olursa olsun Ash, gelecek nesillerin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak” dedi.

1997 yılında izleyicisiyle buluşan anime dizisinde Ash, Pokemon ustası olmak üzere macerasına elektrik saldırıları yapabilen Pikachu ile başladı.

Geçen ay ise Ash, Pokemon Dünya Şampiyonası’nda zafer elde ederken görevini de tamamlamış oldu.

Dizi, gelecek sezonunda Liko ve Roy isimlerindeki iki yeni karakteri de tanıtacak.

Yapımcılar yeniliklerin, aksiyon, macera, dostluk ve Pokemon da dahil olmak üzere, hayranlarına sevdikleri her şeyi sunacağını söyledi.

Ash ve Pikachu’nun hikayesinin finali, 13 Ocak’ta 11 bölümden oluşan ve “Pokémon Journeys in the West” ismi verilen kapanış serisinde anlatılacak.

Haber, animenin hayranların da üzüntüye neden oldu. Pek çok kişi seslendirme görevini Veronica Taylor'dan sekizinci serinin sonunda devralan Natochenny'nin Twitter’daki paylaşımına cevap vererek üzüntülerini dile getirdi.

Hayranlardan birisi, “ABD'de yayımlanmaya başlamasından bu yana, yani beşinci sınıftan beri bu animenin hayranıyım" dedi ve Natochenny'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.
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