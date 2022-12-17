Samanyolu Haber /Dünya / Kapsamlı bir hareketin hazırlığı mı? /17 Aralık 2022 16:37

Kapsamlı bir hareketin hazırlığı mı?

Önce Güvenlik Konseyi'ni topladı sonra karargaha gitti. Kamuoyu ise çok dillendirilen Ocak ayında kapsamlı bir hareketin hazırlıkları olarak algıladı

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nin operasyonel toplantısını gerçekleştirdi. Hemen ardından Karargaha giderek komutanların operasyon önerilerini dinledi

Kremlin’den yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi toplantısında, dışişleri bakanı Sergey Lavrov gündeme ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı. Ülke için çeşitli alanlardaki güncel güvenlik konuların ele alındığı ve ayrıca Rusya için çok önemli olan bazı alanlarda komşularla etkileşimler hakkında görüşüldüğü söylendi. 

Basına kapalı toplantıda önümüzdeki günlere ilişkin kritik bazı kararların alındığı belirtiliyor.
Bu önemli toplantıda Savunma Bakanı Şoygu’nun olmayışı dikkat çekti.

Toplantıya Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Genelkurmay Başkanı Anton Vaino, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov, Başkanın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaştırmadan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey Ivanov katılıyor.

Sürpriz karargah ziyareti

Putin, Müşterek Kuvvetler Grubu Komutanı Sergey Surovikin ile birlikte Cuma günü Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun birleşik komuta karargahına ziyarette bulundu.
Putin, Karargahda komutanların askeri harekat önerilerini dinledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 16 Aralık'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki askeri operasyona katılan askeri grupların ortak karargahında bütün gün çalıştığı belirtildi.
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