Samanyolu Haber /Gündem / MHP unutsa da Arşiv unutmaz! /17 Aralık 2022 17:11

MHP unutsa da Arşiv unutmaz!

Bugün 17 Aralık operasyonunun dokuzuncu yıldönümü. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP, 2013’te operasyona açık destek vermiş, 2014’te operasyonların yıldönümünü “17/25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası” ilân etmişti. MHP bugün AK Parti’ye tam destek verse de, resmi Twitter hesabında 17/25 Aralık mesajları hâlâ yerinde duruyor.

MHP unutsa da Arşiv unutmaz!

2013’ün sonlarındaki 17/25 Aralık operasyonlarının üzerinden dokuz yıl geçti. 

Bu dokuz yılda en büyük değişim MHP'de yaşandı. MHP, 17/25 Aralık operasyonlarına büyük destek vermiş; Devlet Bahçeli, operasyonların birinci yıldönümünde Meclis’te yaptığı konuşmada 17-25 Aralık’ı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası ilân ettiklerini açıklamıştı.

2014 yılında MHP, bu hafta için özel bir logo dahi tasarlamıştı.


2014 yılında bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ilan edilen 17-25 Aralık Rüşvet Yolsuzlukla Mücadele Haftası çabuk unutuldu. MHP artık, 8 yıl önce ilan ettiği hafta için herhangi bir etkinlik düzenlemiyor



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17-25 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen operasyonların birinci yıldönümüne yaklaşılırken, Meclis Grup Toplantısı’nda konuşmuştu. Bahçeli, “Her şey iyi güzel de 17-25 Aralık’tan bu yana yaşananları Erdoğan nasıl izah edecektir? Önümüzdeki 17 Aralık’tan 25 Aralık tarihine kadar geçen 9 günlük süreyi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftası ilan edip, Türkiye’nin 9 ayrı bölgesinde rüşveti hırsızlığı cesaretle anlatacağız” ifadelerini kullanmıştı.

17-25 Aralık'ta Türkiye’nin birçok yerinde etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da, o dönem yaptığı açıklamada, “Memleketi soyanların ensesinden nefesimizi eksik etmeyeceğiz" demişti.

Adan ayrıca, “Savcıları iş başına çağırıyorum. Tapeler yanlış değil. Utanılacak bu olay ne kadar gizlenirse gizlensin, ne kadar talimatlarla bastırılırsa bastırılsın, Tayyip Erdoğan’ın gücü 17-25 Aralık’ı kapatmaya yetmeyecektir. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk olayıdır” diye konuşmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, 17-25 Aralık Yolsuzlukla Mücadele Haftası’na dair yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı.

O günlerde ve sonrasında olup bitenlerin unutulmaması, unutturulmaması için MHP olarak 17-25 Aralık günlerini, daha önce Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de açıkladığı gibi “17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası” olarak ilan ediyoruz. Bundan böyle her yıl bu hafta içinde partimizce yurdun dört tarafında etkinlikler düzenlenecektir.
Milletin gözleri önünde fütursuzca sergilenen çapulculuk ve hukuksuzluklarla ilgili tepkileri canlı tutup hafızaları tazelemek üzere, 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonlarının birinci yılına gireceğimiz Çarşamba gününden itibaren etkinlikler yapılacaktır. Bu çerçevede 17 Aralık’tan 25 Aralık’a kadar 9 ilde dokuz ayrı etkinlik ve toplantılar düzenlenecektir.




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