Bir kripto şirketi daha iflas riski altında

FTX kasımda ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried istifa etmişti. Çöküşten sonra şirketten 500 milyon doları aşkın varlığın ‘kaybolması’ sonrası Sam Bankman-Fried da ülkeden kaçmıştı. Bankman-Fried, ABD’nin suç duyurusunun ardından Bahamalar’da gözaltına alınmıştı.





FTX’in çöküşünde uzun süredir Binance’la olan ‘gerginlik’ de etkili olmuştu. Gerginlik sonrası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, ellerindeki tüm FTX Token’ları satacaklarını söylemiş ve çöküşün fitili ateşlenmişti. Daha sonraysa Zhao’dan FTX’i satın almayı planladıkları açıklaması geldi. Ancak bundan vazgeçtiklerini duyurduklarında FTX’in çoktan çökmüştü.





FTX yanında BlockFi’yi de götürürken Binance’dan piyasaya ‘buradayız’ mesajı gelmişti.

Ancak son birkaç gündür Binance da ‘spekülasyonlardan sağ çıkamayacak kadar az rezerve sahip olduğu’ iddialarıyla tartışmaların odağında.







Kripto para borsasından para çıkışları da hızlanıyor. Veri araştırma grubu Nansen’in açıklamasına göre 12 Aralık’ta Binance’dan 2 milyar doları aşan net çıkışlar görüldü. Bu hazirandan bu yana rekor anlamına geliyor.





13 Aralık’ta şirket ABD’deki platformunda USDC çekim işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Zhao, sorunun normalden daha yüksek USDC çekim işlemi görülmesi ve New York’taki bankaların kapalı olmasından kaynaklandığını, bankaların açılmasının ardından ise durumun düzeleceğini belirtti.





Kısaltması USDC olan USD Coin, yaklaşık 42,5 milyar dolar piyasa hacmiyle USDT’den sonra gelen en büyük sabit coin.





15 Aralık’taysa şirketin CEO’su Zhao, Binance’tan herhangi bir miktarda para çekmenin sorun yaratamayacağını söyledi. Zhao, müşteri fonlarını kullanmadıklarını ve kimseye borçları olmadığını söyledi.

Nansen, platformun büyük bir varlık çıkışına dayanacak kadar likiditeye sahip olduğunu da belirtti. Nansen, şirketin 62,6 milyar dolarlık rezervinin müşterilerin para çekme taleplerini karşılamak için yeterli olması gerektiğinin altını çizdi.

Ancak sorun, Binance’ın aktif ve pasif varlıklarının bütüncül bir muhasebesinin yapılamaması. Rakiplerinin aksine Binance, denetime tabi değil. Kullanıcılar, şirketin kendilerine yaptığı açıklamalara inanmak ‘zorunda’.

Şirket, genel merkezinin nerede olduğunu da söylemiyor. Çin’de kurulan Binance, ülkede kripto para ticaretini yasaklanmadan önce 2017’de çıkmıştı.

Bir diğer endişe kaynağı da şirket yöneticilerine açılabilecek olası davalar.

Reuters’ın beş gün önceki haberine göre ABD’li savcılar, kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya kara para akladığı gerekçesiyle yasal suçlama yöneltebilir.

Reuters’ın adı açıklanmayan dört kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, Binance’in avukatlarıyla olası bir ikrar anlaşmasını tartışıyor.



O yüzden bu açıklamalar, kripto kullanıcıların ana bilgi kaynağı olan sosyal medyadaki dedikoduları durduramadı. Güven sağlamak için yapılan rezerv denetimi de sosyal medyada alay konusu oldu. Binance iddialara cevap vermek zorunda kaldı.



Binance Coin fiyatları son bir haftada yüzde 14 düştü. Aynı dönemde Bitcoin’deki düşüşse yüzde 1,2’de kaldı.







