Samanyolu Haber /Dünya / Yolsuzluktan 12 yıl ceza alan eski başbakan cezaevine kondu /23 Ağustos 2022 15:38

Yolsuzluktan 12 yıl ceza alan eski başbakan cezaevine kondu

İki yıl önce yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapse mahkum edilen Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Malezya'nın 2009-2018 yılları arasındaki başbakanı Necip Razak, temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından iki yıl önce çarptırıldığı 12 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. Rezak'ın başkent Kuala Lumpur'un güneyindeki Kayang Cezaevi'ne gönderildiği belirtiliyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre kurucusu olduğu devlete ait "1MDB" adlı varlık fonunun mali kaynaklarında yolsuzluk yaptığı suçlamasından mahkum edilen 69 yaşındaki Rezak'ın temyiz başvurusu yüksek mahkeme tarafından kabul edilmedi. Yeni delillerin sürece dahil edilmesi talebini de kabul etmeyen Malezya yüksek mahkemesi, karara bağlanan davada delillerin Rezak'a yöneltilen suçların oluştuğunu gösterdiğini, Rezak'ın temyiz başvurusunun oy birliğiyle reddedildiğini ve cezasının onandığını açıkladı.

Varlık fonunun da kurucusuydu
Başbakanlığı döneminde aynı zamanda maliye bakanlığı da yapan Rezak, 1MDB'nin de kurucusuydu. Rezak, Temmuz 2020'de karara bağlanan davada üç olayda kara para aklamak ve bir olayda da görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla hapse mahkum edilmiş, 47 milyon euro da para cezasına çarptırılmıştı.

Rezak, 2009 yılında göreve geldikten sonra 1MDB'yi kurmuş ve portföyünde enerji santralleri, Malezya ve Ortadoğu ülkelerindeki enerji şirketleri ile Kuala Lumpur'da gayrimenkuller bulunan fonun işleyişini bizzat kontrol etmişti. Necip Rezak, 1MDB'nin iştiraki SRC International'dan yasalara aykırı bir şekilde 10 milyon dolar aldığı iddiasıyla yedi suçlamadan yargılanıyordu.

Necib Rezak ise suçsuz olduğunu ve davanın siyasi olduğunu savunuyor.

 
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