ABD vatandaşlarını uyardı: Ukrayna'yı terk edin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 24 Ağustos Bağımsızlık Günü'ne işaret ederek, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırabileceği ve önümüzdeki günlerde sivil altyapı ve hükümet binalarını hedef alabileceği uyarısında bulundu. ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliği de Bakanlığın uyarısına dikkat çekerek, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına mevcut karayolu bağlantıları üzerinden ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.







Ukrayna, 1991'de eski Sovyetlet Birliği'nden ayrılmasını ilan etmesine atfen, 24 Ağustos'u Bağımsızlık Günü olarak kutluyor. 24 Ağustos, bu yıl ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın da altıncı ayını doldurmasına denk geliyor.





Zelenskiy'nin uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de hafta sonu yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu hafta özellikle "tiksindirici ve barbar girişimlerde bulunabileceğini" söylemişti. Bu nedenle başkent Kiev'de tüm açık hava toplantıları ve kutlamalar yasaklanırken, ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv'e de sokağa çıkma yasağı konuldu.







