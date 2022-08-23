Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Erdoğan'ın Suriye planına taş koydu: 'Yeni askeri harekat kabul edilemez' /23 Ağustos 2022 15:55

Rusya Erdoğan'ın Suriye planına taş koydu: 'Yeni askeri harekat kabul edilemez'

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la görüşmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de yeni bir askeri harekatın 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekat için hazırlık yapması bağlamında söz konusu bölgede yeni askeri faaliyetlerin başlamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Suriye'de yeni bir askeri harekatın 'kabul edilemez' olduğunu belirten Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, "Önemli olan, yeni askeri faaliyetlere izin verilmemesi, daha önce Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bulunan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşma sağlanması" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARINA KINAMA
İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını kınadığını da dile getiren Lavrov, "İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve her şeyden önce Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını talep ediyoruz" dedi. 
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