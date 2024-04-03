Samanyolu Haber /Gündem / YSK kararını verdi, Van'daki kriz aşıldı /03 Nisan 2024 19:20

YSK kararını verdi, Van'daki kriz aşıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti. Bu karar sonrası mazbata Zeydan'a verilecek.

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Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, DEM Partili Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar verdi.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ya taşıdı.

YSK, KARARINI VERDİ

Yüksek Seçim Kurulu, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

DEM'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.

BÜYÜK KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Abdullah Zeydan’ın memnu (yasaklı) haklarının geri alınması AKP adayı Abdulahat Arvas’a vermesi üzerine DEM Partililer durumu protesto etmişti.

Çıkan olaylara emniyet güçleri müdahale etmiş ve çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.
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