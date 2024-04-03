YSK kararını verdi, Van'daki kriz aşıldı

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, DEM Partili Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar verdi.



DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ya taşıdı.



YSK, KARARINI VERDİ



Yüksek Seçim Kurulu, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.



DEM'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ



Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.



BÜYÜK KRİZE NEDEN OLMUŞTU



Abdullah Zeydan’ın memnu (yasaklı) haklarının geri alınması AKP adayı Abdulahat Arvas’a vermesi üzerine DEM Partililer durumu protesto etmişti.



Çıkan olaylara emniyet güçleri müdahale etmiş ve çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.