Samanyolu Haber /Gündem / YSK, ölülerin bile oy kullandığı Hatay için kararını verdi /17 Nisan 2024 15:28

YSK, ölülerin bile oy kullandığı Hatay için kararını verdi

YSK, İYİ Parti'nin Ordu, CHP'nin ise Hatay seçimlerine ilişkin yaptığı "tam kanunsuzluk" itiraz başvurularını reddetti.

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Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay, İskenderun ve İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularının tamamını reddetti.

YSK, ayrıca AKP’nin Ardahan’da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu da reddetti.

ÖZGÜR ÖZEL "YÜREKTEN İNANIYORUM" DEMİŞTİ
CHP Hatay’da büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK önünde “tam kanunsuzluk” gerekçelerinin oluştuğuna ilişkin konuşmuş, “YSK’nın siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyorum” demişti.

HATAY RESMEN AKP'YE BIRAKILDI
Son olarak YSK, Özel'in, Hatay ve İskenderun seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Bu gelişmeyle Hatay resmen AKP'ye bırakılmış oldu.

ORDU'DA SEÇİMLER YENİLENMEYECEK
İYİ Parti, Ordu'da seçimin yenilenmesine yönelik YSK'ya ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetmişti.

Ancak YSK İYİ Parti’nin bu başvurusunu da reddetti.

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