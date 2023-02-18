"YSK, seçimin zamanında yapılmasının mümkün olduğunu Cumhurbaşkanlığı'na iletti"

Balbay, yazısında şunları kaydetti:



"Seçim tarihini tartışmalı hale getiren etkenlerin başında Erdoğan’ın bir yıl süre istemesi geliyor. 365 günde 10 ili yeniden imar edecek!



Gün kara mizah yapılacak gün değil!



Bir kişi için “Bundan sonra ne yapar” sorusuna verilen klasik yanıt şudur: Bugüne kadar yaptığını yapar!



21 yıldır yapılan ortada...



İktidarın ortaya attığı “Yakılan binaların büyük bölümü 1999 öncesi inşa edildi” sözü gerçeği yansıtmıyor. Bölgedeki muhabirler bunu enkaz önündeki yayınlarda gözler önüne seriyorlar.



Bir yılda yeniden inşa edilecek şehrin her şey bir yana planı tartışmalı olur. Örneğin Antakya’yı ele alalım. Bu tarihi şehrin dokusuna saygı duymadan yapılacak her bina depremden daha zararlıdır!"