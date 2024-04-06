Samanyolu Haber /Dünya / Yüksek enflasyon bir para birimini daha tarihe gömdü /06 Nisan 2024 21:31

Yüksek enflasyon bir para birimini daha tarihe gömdü

Uzun yıllardır yüksek enflasyonla boğuşan Afrika ülkesi Zimbabve, altın ve dövize endeksli yeni para birimini uygulamaya koydu. Ülkede yıllık enflasyon martta yüzde 55,3 ile Türkiye'deki oranın altında yer aldı.

SHABER3.COM

Zimbabve Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele etmek ve ülke ekonomisini istikrara kavuşturmak amacıyla altın destekli yeni bir "yapılandırılmış para biriminin" lansmanını yaptı.

Merkez Bankası Başkanı John Mushayavanhu, Zimbabve Altını'nın kısaltması olan ZiG'in, geçen yıl büyük değer kaybı yaşayan Zimbabve dolarının yerini alacağını söyledi.

Para politikası beyanını sunan başkan "Bugünden itibaren bankalar mevcut Zimbabve doları bakiyelerini yeni para birimine çevirecekler," dedi.

Zimbabve doları sene başından bu yana yüzde 70 değer kaybederken, ülkede yıllık tüketici enflasyonu yüzde 55,3 seviyesinde bulunuyor.

FAİZ YÜZDE 130'DAN YÜZDE 20'YE ÇEKİLDİ

Ayrıca bankanın politika faizi oranının da yüzde 130'dan yüzde 20'ye indirileceğini duyurdu.

Euronews'in haberine göre Mushayavanhu, ZiG'nin döviz ve başta altın olmak üzere değerli metallerden oluşan bir rezerv sepeti tarafından "tamamen sabitleneceğini ve tamamen destekleneceğini" ekledi.

Mushayavanhu, Zimbabvelilerin eski paralarını yeni paraya çevirmek için 21 günü olduğunu söyledi.

Yeni banknotlarda, eski banknotlarda zaten görülen Zimbabve'nin ünlü Denge Kayalarının yanı sıra, basılmakta olan altın külçelerinin çizimi de yer alıyor.

Resmi verilere göre Zimbabve, ocak ayındaki tüm ihracatın neredeyse yüzde 25'ini oluşturan değerli metal ile geniş altın yataklarına sahip.

100 TRİLYON DOLARLIK BANKNOT ÇIKARMIŞLARDI

Yükselen fiyatlar, hiperenflasyonun kontrolden çıktığı ve merkez bankasının artık bir koleksiyon parçası olan 100 trilyon dolarlık banknot bile çıkardığı 2008 yılını hatırlattı.

Hükümet sonunda yerel para birimini terk etmek ve yasal ödeme aracı olarak ABD dolarını benimsemek zorunda kalmıştı.

Zimbabve doları 2019'da yeniden canlandırıldı, ancak önceki dönemiyle hemen hemen aynı sorunlarla karşılaştı.

Çoğu Zimbabveli iş yapmayı, ödeme almayı ve birikimlerini ABD doları cinsinden tutmayı tercih ediyor. Ülke içindeki ticari işlemlerin yüzde 80'den fazlasının döviz cinsi olarak yapıldığ tahmin ediliyor.

Hükümet daha önce ekonomiyi istikrara kavuşturmak için altın para basmak ve altın destekli dijital para birimini piyasaya sürmek de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurmuş ancak bunlar çok az sonuç vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yüksek enflasyon bir para birimini daha tarihe gömdü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:42:44