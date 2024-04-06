Samanyolu Haber /Gündem / YSK, CHP'nin itirazını reddetti: Kayseri'de seçimler yenilenecek /06 Nisan 2024 21:41

YSK, CHP'nin itirazını reddetti: Kayseri'de seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kayseri'nin Pınarbaşı belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin iptaline karşı yaptığı itirazı reddetti.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'yle ilgili partilerin yaptığı itirazları değerlendirdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre YSK, CHP’nin 4 başvurusunu reddederken, MHP ve DEM Parti’nin ikişer, AKP, Yeniden Refah ve İYİ Parti’nin de bir başvurusunu reddetti.

YSK, CHP’nin Kayseri’nin Pınarbaşı ilçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptaline ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti. YSK’nın bu kararı doğrultusunda 2 Haziran’da Pınarbaşı'nda seçimler yenilenecek.

YSK'nın değerlendirdiği diğer itirazlar;

Kütahya

YSK, CHP’nin Kütahya belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılan oyların yeniden sayılması yönünde il seçim kurulunun kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Bu doğrultuda Kütahya’da 549 sandıkta oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Zonguldak

CHP’nin, Zonguldak Çaycuma’ya bağlı Nebioğlu beldesi belediye başkanlığı seçimlerinde oyların tamamının sayılması talebi ile Elvanpazarcık beldesi belediye başkanlığında sandıkların yeniden sayılması istemini de YSK kabul etmedi.

Tokat

YSK, MHP’nin Tokat Zile’de oyların yeniden sayılması talebi ile Isparta Atabey ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi istemini reddetti.

Yozgat

AKP’nin Yozgat Kadışehri’nde tüm sandıklarda tekrar sayım yapılması istemi YSK tarafından reddedildi.

Samsun

YSK, Yeniden Refah Partisi’nin de Samsun Vezirköprü belediye başkanı seçilen Murat Gül’ün mazbatasının iptaline karar verilmesi talebini reddetti. İYİ Parti’nin Bafra belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi başvurusunu da reddetti.

Siirt

DEM Parti’nin de Siirt’in Eruh ilçesi ile Baykan’a bağlı Atabağ beldesinde seçimlerin yenilenmesine veya oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi istemi de YSK tarafından reddedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK, CHP'nin itirazını reddetti: Kayseri'de seçimler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:42:38