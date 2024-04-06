Samanyolu Haber /Dünya / Devlet başkanından çarpıcı iddia: Maradona öldürüldü /06 Nisan 2024 21:57

Devlet başkanından çarpıcı iddia: Maradona öldürüldü

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın "öldürüldüğüne dair bir tezi olduğunu" söyledi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya ilişkin "Onun ölümüyle ilgili şöyle bir tezim var, Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum" dedi.

Başkent Karakas'taki Anıtsal Stadyumu'nda "Maduro Podcast" programına konuk olan Maduro, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE KONUŞTUM"

Maduro, Arjantin'de "faşizmin" iktidara gelmesi için her şeyin planlandığını iddia ederek, "Onun ölümüyle ilgili şöyle bir tezim var, Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Ölümünden bir gün önce 60. yaş doğum günü vesilesiyle onunla konuştum ve şunu söyledim; 'Diego, Venezuela'ya gel, seninle burada ilgileneceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.

Maradona'nın hayatına dair endişelerini kendisiyle paylaştığını dile getiren Maduro, "Daha önceki bir konuşmamızda ona, 'Kendine iyi bak Diego. Bak, çok kötü insanlar var, sen haksızlığa isyan eden halkın sesi olduğun için faşistler seni rahat bırakmaz. Sen Arjantin'de kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyler söyledin' demiştim" diye konuştu.

"ÖNCE DIEGO'YU BİTİRDİLER..."

Maduro, eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner'e yönelik suikast girişimini de hatırlatarak, "Arjantin'in sembollerine son vermeye yönelik operasyonlar düzenlediler. Önce Diego'yu bitirdiler, buna eminim. Sonra da Cristina'ya son vermek istediler, canlı yayında onu öldüreceklerdi" dedi.

"ARJANTİN'DE İKTİDARA FAŞİZM VE SİYONİZM GELDİ"

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi eleştiren Maduro, "Bir şeyi söylemeden edemeyeceğim, Arjantin'de Milei ile iktidara faşizm ve siyonizm geldi. Milei, 'Venezuela'nın yaptırımlara tabi tutulması, kuşatılması ve yenilgiye uğratılması için her şeyi yapacağım.' diyor. Buradan ona sesleniyorum, 'Sen ve senin gibi kaç kişi var?'" şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, Maradona ile ilgili gerçeğin bir gün ortaya çıkartılacağına inandığını ve faşizmin Arjantin'de tekrar yenilgiye uğratılacağına emin olduğunu söyledi.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Dünyaca ünlü efsane futbolcu Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre şehrinde 25 Kasım 2020'de kalp yetmezliği ve akciğer ödemi sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Kasım 2020'de beyin ameliyatı olan ve evde müşahede altında tutulan Maradona'nın ani ve şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatılmıştı.
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