"Urfa halkı ve çevre illerden gelecek insanlar için büyük bir heyecan olduğunun bilincindeyiz. Bu organizasyonun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu görevimizi yerine getirmek için buradayız. Bundan sonra da hem deprem bölgesi için hem üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Geçen senenin şampiyonu olarak buradayız. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Yarınki maçın tam olarak ne olacağını bilmesek de, karşılaşma için buradayız. Taraftarımızla birlikte bunu kutlamak istiyoruz."





"Geçen maçtan sonra da söyledim aynı şeyleri. Türk futbolunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Bunun için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bununla ilgili pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Biz bu yolda devam edeceğiz. Arabistan'da söylemiştim, gönül isterdi ki burada beraber poz verelim, yarın da maçı oynayalım. Ama şu anda beraber değiliz, yarın için de ne olacağını tam bilmiyorum."





"Biz Türk futbolu ve ülke için, Türkiye'nin kaosa ihtiyacı yok. Biz o kadar büyük şeyler yaşadık ki. Deprem felaketi yaşadık, bütün kulüpler, oyuncular birlik oldu. Bu maçın önemlerinden biri de, bu gelirlerin deprem bölgesine bağışlanması. Tansiyonu düşürmek için, özellikle ligin son periyodu, üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerek. Biraz ülkemizi düşünüyorsak daha verici olmamız gerekiyor."





"Biz bir program yapmıştık ona devam ettik. Rakibin gelmesi, gelmemesi, kimle çıkacağını düşünmeden geldik. Son antrenmanı yapıp, tam kadro geldik buraya. Yarın sahada olacağız ve normal maça hazırlanıyormuş gibi sahaya çıkacağız. Üzerimize düşen görevi yarın sahaya çıkarak yapacağız."





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalinden önce basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.Fenerbahçe'nin, TFF'yi protesto etmek amacıyla maça U19 takımıyla çıkma planı hakkında yorum yapan Okan Buruk, Türk futbolundaki tansiyonun düşmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi."Ülkemizi düşünüyorsak biraz verici olmalıyız" diyen Okan Buruk, Süper Kupa maçına tam kadro çıkacaklarını söyledi.Öte yandan, maçın tatil edilmesi halinde kupa töreni düzenlenip düzenlenmeyeceği konusuna değinen Buruk, "Kurallar neyse üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahada olup bizi izlemeye gelenlerle birlikte görevimizi yerine getirmek istiyoruz." dedi.Okan Buruk'un açıklamaları:"Biz burada federasyonun bildirdiği saatte olmak için varız. Gerisi bizim işimiz değil. Kupayı kazanırsak kupayı alırız, maç oynanmazsa kurallar neyi gösteriyorsa buna uymak zorundayız. Bunun dışında bir şey istemek de saçma oluyor. Kurallar neyse üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahada olup bizi izlemeye gelenlerle birlikte görevimizi yerine getirmek istiyoruz."