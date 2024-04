ABD’de İsrail karşıtı tutum yükseliyor:

Geçtiğimiz hafta içinde açıklanan bir raporda kurulduğu günden bu yana İsrail’e 300 milyar dolardan fazla askeri yardım yapan ABD’de Başkan Joe Biden’e kritik bir çağrı içeren bir mektup gönderildi.



Mektubun altında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de aralarında bulunduğu 40’a yakın Demokrat Partili milletvekilinin imzası bulunuyor. Mektupta İsrail’e yönelik silah transferinin tamamen durdurulması isteniyor. Mektup, Demokrat Parti içindeki İsrail karşıtı görüşlerin çoğaldığını göstermesi açısından önem taşıyor.



DW Türkçe’nin aktardığı ortak mektupta Biden yönetiminden hafta başında Gazze’de Washington merkezli World Central Kitchen yardım kuruluşunun çalışanlarının ölümüne neden olan İsrail hava saldırısı hakkında kendi soruşturmasını yürütmesi istendi.



ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a gönderilen mektupta, “Yardım görevlilerine yönelik son saldırı ve giderek ağırlaşan insani kriz ışığında bu silah transferlerinin onaylanmasının mazur görülemeyeceğine inanıyoruz” denildi.



Söz konusu mektup, Pelosi’nin yanı sıra Barbara Lee, Rashida Tlaib ve Alexandria Ocasio-Cortez dâhil, Temsilciler Meclisi’nin 36 Demokrat üyesi tarafından imzalandı.



MEKTUP, DEMOKRAT PARTİ İÇİNDE İSRAİL KARŞITI TUTUMUN YÜKSELDİĞİNİ GÖSTERİYOR



Mektubun Biden’a yakın isimlerden biri olan Pelosi tarafından da imzalanması, İsrail’e silah tedarikinin kesilmesi görüşünün Demokrat Parti içinde giderek güçlendiğini ortaya koydu.



İsrail ordusu dün World Central Kitchen konvoyundaki yedi yardım görevlisinin ölümüyle ilgili soruşturma sonucunda iki subayını görevden almıştı. İsrail ordusu, “vahim bir hata” ve prosedür ihlali olarak tanımladığı bu olaydan ötürü bazı üst düzey komutanlarını da resmen kınamıştı.



Biden, Perşembe gübü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’in bir an önce sivillerin korunmasına yönelik “somut” adımlar atması gerektiğini, aksi takdirde ABD’nin Gazze konusundaki politikasını değiştireceğini söylemişti.



İsrail’in 7 Ekim’deki Hamas saldırısının ardından Gazze’ye düzenlediği askeri harekâtta sivil can kaybının 33 bini aştığı bildirilirken bu bölgeye yönelik abluka nedeniyle yaşanan kıtlığın boyutu da büyüyor. Bu durum, Gazze’deki saldırılarına son vermesi için çağrı yapılan İsrail’e yönelik uluslararası eleştirileri de artırıyor.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde dün İsrail’e silah satışının durdurulması ve İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlenmiş olası savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulması çağrılarının yapıldığı bir karar tasarısı kabul edildi. Cenevre’de 47 üyeli konseyde yapılan oylamada, Türkiye dâhil 28 ülkenin lehte oy kullanmasıyla kabul edildi. Aralarında ABD ve Almanya’nın da bulunduğu altı ülke aleyhte oy kullanırken, 13 ülke çekimser kaldı.



Merkezi New York’ta bulunan Dış İlişkiler Konseyi’nin (CRS) hafta içinde açıkladığı rapora göre İsrail’i F-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemleriyle önemli ölçüde silahlandıran, ayrıca roket saldırılarına karşı koruma sağlayan “Demir Kubbe” hava savunma sistemini de finanse eden ABD’nin, İsrail’e kurulduğu günden beri yaptığı askeri yaptırımların miktarı 300 milyar doları geçti.



CRS’e göre, 1948 yılında kuruluşundan bu yana ABD’nin İsrail’e yaptığı askeri ve ekonomik yardımın miktarı enflasyon oranı da hesaba katıldığında 300 milyar dolara ulaştı. ABD İsrail’e, 2021’de 3,8 milyar dolar, 2022’de 4,8 milyar dolar ve 2023 yılında ise 3,8 milyar dolar sadece askeri yardımda bulundu.