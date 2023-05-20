Samanyolu Haber /Gündem / Yüksek ses uyarısı yapan babaannesini öldürdü /20 Mayıs 2023 16:43

Yüksek ses uyarısı yapan babaannesini öldürdü

İzmir'de yüksek sesli müzik dinleyen torununu uyaran bir kadın çapayla öldürüldü.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre İzmir’in Selçuk ilçesinde 58 yaşındaki kadın başına çapayla vurularak öldürüldü, 15 yaşındaki torunu ile aynı yaştaki arkadaşı gözaltına alındı.

İzmir’de Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi’nde ikamet eden Sevim Çetin (58) ile 15 yaşındaki torunu E.Ç. ve M.T.T. (15) arasında yüksek sesli müzik nedeniyle tartışma çıktı.

E.Ç. ve arkadaşı M.T.T’nin evde buldukları çapayla başına vurdukları kadın, aldığı darbe sonucu düştü.

Olay yerinden kaçan yaşı küçük şüpheliler, bir süre sonra Selçuk Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu polise bildirdi.

Polis, sağlık ekipleriyle birlikte gittiği evde Çetin’in cansız bedenini buldu.

Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin E.Ç. (15) ve M.T.T’nin (15) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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