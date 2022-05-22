Samanyolu Haber /Gündem / Yükselen kiralar ekonomiyi vurdu, AKP düzenleme için düğmeye bastı /22 Mayıs 2022 13:34

Yükselen kiralar ekonomiyi vurdu, AKP düzenleme için düğmeye bastı

Hükümetin yüksek ev kiraları sebebiyle tavan fiyat uygulamasını hayata geçirebileceği ifade edildi.

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Türkiye'de her geçen gün artan kira fiyatları vatandaşların bütçelerini zorluyor. Yüksek enflasyon ve inşaat maliyetlerinin doların da etkisiyle yükselmesi yeni konut arzını sınırlıyor. Artan maliyetler ve buna bağlı konut arzının azalması ise kiracı sayısını artırırken, ev sıkıntısı sebebiyle kira ücretleri yüksek meblağlara ulaştı.

Hükümetin ise kira fiyatlarına karşı çalışma başlattığı belirtildi. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre üç bakanlık, tırmanışa geçen kira fiyatları için devreye giriyor. Serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale etmek için hükümetin masadaki ilk seçenek tavan fiyat uygulaması olacak.

MURAT KURUM "CUMHURBAŞKANIMIZ PAYLAŞACAKTIR" DEMİŞTİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" demişti.

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