Yunan askeri sınırda ateş açtı!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırında günlerdir aç-susuz bekleyen mültecilerden Yunan tarafına geçenler darp edilerek geri gönderiliyor.





Bugün Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.





Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldığı kaydedildi.



Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen mülteciler gece eksi 5 dereceye kadar düşen sıcaklıkta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar zor durumda.

Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, 1’i kasık bölgesinden, 1’i kafasından ve 1’i de göğüs bölgesinden yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada göğüs bölgesinden yaralanan ve kimliği tespit edilemeyen bir erkeğin ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.



Önceki gün de Yunan askerinin mültecileri dağıtmak için ateş açtığı esnada bir mülteci başından vurularak hayatını kaybetmişti.