Samanyolu Haber /Dünya / Yunan askeri sınırda ateş açtı! /04 Mart 2020 14:13

Yunan askeri sınırda ateş açtı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nden daha fazla para almak için şantaj olarak Yunanistan sınırına gitmelerine göz yumduğu mültecilerin dramı sürüyor. Bugün Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 mülteci hayatını kaybetti, 5 mülteci yaralandı.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırında günlerdir aç-susuz bekleyen mültecilerden Yunan tarafına geçenler darp edilerek geri gönderiliyor. 

Bugün Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 

Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldığı kaydedildi. 

Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen mülteciler gece eksi 5 dereceye kadar düşen sıcaklıkta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar zor durumda.

Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, 1’i kasık bölgesinden, 1’i kafasından ve 1’i de göğüs bölgesinden yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada göğüs bölgesinden yaralanan ve kimliği tespit edilemeyen bir erkeğin ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Önceki gün de Yunan askerinin mültecileri dağıtmak için ateş açtığı esnada bir mülteci başından vurularak hayatını kaybetmişti.
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