O uygulamayı telefondan kaldırın!

Akıllı telefonlara kurulan bazı uygulamalar şahsi bilgilerin başkaları tarafından ele geçirilmesine sebep olabiliyor.







Forbes'ta yer alan habere göre, Android uygulama mağazası Play Store'da 1 milyar defa indirilen bir uygulama, kullanıcıların internet geçmişini paylaşıyor.





Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu anda milyonlarca telefonda yüklü olduğunu belirtiyor ve uygulamanın telefonlardan silinmesi tavsiyesinde bulunuyor.





GOOGLE "CLEAN MASTER" İÇİN AÇIKLAMA YAPMADI





Google, uygulamanın kullanım şartlarını ihlal etmesinden sonra Clean Master'ı platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik henüz bir beyanda bulunmadı.





The Next Web'de yer alan habere göre, Google 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.





Google'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın sebebi bu uygulamaların "rahatsız edici derecede" reklama ev sahipliği yapması.