Samanyolu Haber /Teknoloji / O uygulamayı telefondan kaldırın! /04 Mart 2020 13:47

O uygulamayı telefondan kaldırın!

Çok sayıda kullanıcının indirdiği "Clean Master" isimli Android uygulaması hakkında kullanıcıları yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi.

SHABER3.COM

Akıllı telefonlara kurulan bazı uygulamalar şahsi bilgilerin başkaları tarafından ele geçirilmesine sebep olabiliyor.

Forbes'ta yer alan habere göre, Android uygulama mağazası Play Store'da 1 milyar defa indirilen bir uygulama, kullanıcıların internet geçmişini paylaşıyor.

Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu anda milyonlarca telefonda yüklü olduğunu belirtiyor ve uygulamanın telefonlardan silinmesi tavsiyesinde bulunuyor.

GOOGLE "CLEAN MASTER" İÇİN AÇIKLAMA YAPMADI

Google, uygulamanın kullanım şartlarını ihlal etmesinden sonra Clean Master'ı platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik henüz bir beyanda bulunmadı.

The Next Web'de yer alan habere göre, Google 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın sebebi bu uygulamaların "rahatsız edici derecede" reklama ev sahipliği yapması.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O uygulamayı telefondan kaldırın! Sonraki Haber >>

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:04:52