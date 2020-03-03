Samanyolu Haber /Gündem / Yunan sınırına şimdi de Frontex gücü konuşlandırılıyor /03 Mart 2020 10:15

Yunan sınırına şimdi de Frontex gücü konuşlandırılıyor

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex, Yunanistan'ın başvurusunu kabul etti. Frontex, sınıra 1500 güvenlik gücü ve ekipman yollayacak.

SHABER3.COM

Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'de 36 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin Avrupa'ya giden sınır kapılarını açma kararının ardından Yunanistan, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex'e başvuru yaptı. 

Frontex, Yunanistan'ın başvurusunu kabul ederek sınıra 1500 güvenlik gücü ve ekipman yollayacak.

Frontex nedir?

Frontex ya da Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir AB kurumu. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunan sınırına şimdi de Frontex gücü konuşlandırılıyor Sonraki Haber >>

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

Midilli'de aşırı sağcılar kampı ateşe verdi!

Midilli'de aşırı sağcılar kampı ateşe verdi!

Tehlikeli kutuplaşma!

Tehlikeli kutuplaşma!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:35:53